В Свердловской области водитель автобуса разбил пассажиру нос и выбросил вещи на улицу за отказ надеть маску (ВИДЕО)

В Свердловской области водитель автобуса подрался с пассажиром, который отказывался надевать маску, а после выкинул его вещи на улицу. Инцидент произошёл в среду, 18 ноября, в Краснотурьинске.

По словам пострадавшего мужчины, у него травма носа, поэтому он носит маску, закрывая только рот. Однако кондуктор автобуса №14 отказывалась провести оплату за проезд и требовала надеть маску полностью.

«Кондуктор меня попросила надеть маску полностью, но я в ответ на это начал требовать оплатить проезд по онлайн-кассе. По такому принципу: она просит соблюдать закон о ношении маски, а я прошу соблюдать федеральный закон № 54 о контрольно-кассовой технике. Но она отказалась. Потом она снова начала просить меня надеть маску полностью, но я в ответ сказал, что маска на мне надета так же, как и на водителе: только на рот. После этого водитель выскочил из-за руля и начал нецензурно выражаться», — рассказал мужчина журналистам Е1.

В это время пассажир уже начал снимать происходящее на видео. На кадрах видно, что водитель схватил рюкзак мужчины и выкинул его на улицу через заднюю дверь автобуса. Когда пассажир попытался выйти на улицу за личными вещами, по словам пострадавшего, водитель ударил его в нос.

«В рюкзаке у меня были деньги, я начал вырываться на улицу, чтобы его поднять, и в этот момент он ударил меня в нос. Телефон у меня вылетел из рук и упал под автобус. Я стал защищаться, возникла потасовка, драка, я его кинул в снег, стал собирать свои вещи. В этот момент он снова налетел на меня, уже сзади», — рассказал мужчина.

Пострадавший уже написал заявление в полицию. Сейчас он намерен подать жалобу на индивидуального предпринимателя Александра Маркова, осуществляющего перевозки на маршруте, за отказ кондуктора провести оплату через онлайн-кассу.

По словам Маркова, пассажиры рассказали, что мужчина сам спровоцировал драку.