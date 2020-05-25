В Свердловской области во время сплава утонул сотрудник ГИБДД

Во время сплава по реке Лозьве 23 мая утонул сотрудник ГИБДД из Ивделя, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

«По реке Лозьве на двух лодках сплавлялись три семьи в составе шести человек, все они жители г. Ивделя. В одной из лодок вследствие перемещения всех пассажиров на сторону одного борта произошло опрокидывание лодки и три человека оказались в воде. Пытаясь спастись, они хватались за борта другой лодки, в результате вторая лодка тоже перевернулась. Из шести человек, оказавшихся в бурной воде, выплыть смогли только пять», — рассказали спасатели.

Утонувшего мужчину искали сотрудники МЧС и полиции, тело обнаружили только на следующий день в одном километре вниз по течению.

«Кроме нарушения дисбаланса судна, участники сплава пренебрегли и другими мерами безопасности. Лодки, которые использовались для сплава, регистрацию в государственной инспекции по маломерным судам не проходили; спасательные жилеты на людях отсутствовали, но при этом находились в лодках; один из управляющих плавсредством не имел удостоверения на право управления», — отметили в МЧС.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил E1.ru, что утонувший мужчина — сотрудник ГИБДД.