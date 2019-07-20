В Свердловской области вновь ожидаются грозы с дождями и градом и шквалистый ветер

Синоптики вновь объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. 20 и 21 июля уральцев ожидают грозы с сильными дождями и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 27 м/с.

Специалисты областного МЧС просят жителей региона соблюдать меры личной безопасности. Не купаться и не плавать на лодках в водоёмах во время грозы. Воздержаться от турпоходов и работы на высоте. В квартирах закрыть окна и форточки. Во время сильного ветра не следует парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, самому также следует держаться как можно дальше от лёгких построек, зданий, мостов и линий электропередачи.

«Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер сломает ветви и они вас травмируют», – отмечают в пресс-службе ГУМ МЧС России по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле сегодня, 20 июля, столбики термометров поднимутся днём максимум до 27 градусов тепла, завтра – до плюс 23 градусов. В воскресенье в городе ожидаются дожди. Температура воздуха днём в области завтра будет прогреваться до 21-26 градусов выше нуля, ночью – до плюс 17-19 градусов.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать ЕДДС Нижнего Тагила по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.