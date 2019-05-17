В Свердловской области вновь объявлено экстренное предупреждение о заморозках

В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области вновь объявлено экстренное предупреждение о заморозках. По информации Уралгидрометцентра, ночью и утром 18–20 мая в регионе местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 5 градусов. При таких погодных условиях могут быть повреждены сельскохозяйственные культуры, отмечают синоптики. Поэтому уральцам необходимо заранее позаботиться об обогреве теплиц и других мерах по сохранению посадок.

В эти выходные в Нижнем Тагиле будет холодно и дождливо. В субботу, 18 мая, столбики термометров поднимутся днём максимум до 9 градусов выше нуля, в воскресенье, 19 мая, — лишь до 5–7 градусов тепла. Ночью возможны заморозки. Все выходные будет идти небольшой дождь. Такая же погода ожидает тагильчан и в начале следующей рабочей недели.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо информировать единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Тагила по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.