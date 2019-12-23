В Свердловской области внедрят электронный родовой сертификат

С 2020 года в Свердловской области на смену бумажным бланкам талонов родового сертификата придёт электронный документ, который позволит оплачивать медицинские услуги беременным женщинам, мамам и новорождённым вне зависимости от места их предоставления по экстерриториальному принципу, сообщает департамент информационной политики правительства региона.

Проект будет реализован Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ совместно с областным министерством здравоохранения. Основные принципы межведомственного взаимодействия и преимущества родового сертификата в электронном виде были представлены на заседании экспертного совета Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

«Программа позволяет беременной женщине самостоятельно выбрать женскую консультацию и родильный дом, получить качественную медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также получить диспансерное наблюдение ребёнка в течение первого года жизни», — рассказала замминистра здравоохранения Елена Чадова.

Получить необходимый документ можно будет следующим образом: женщина с паспортом, полисом ОМС или СНИЛС обращается в женскую консультацию, врач ей оформляет родовой сертификат, в форме электронного документооборота он направляется в Фонд социального страхования, ему присваивается номер, согласно которому будет осуществляться получение всех дальнейших услуг маме и ребёнку в родильном доме и поликлинике.

«Мы благодарны министерству здравоохранения за поддержку проекта "Электронный родовой сертификат", который будет реализовываться в Свердловской области в следующем году», — подчеркнула управляющий Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц.

Напомним, программа «Родовой сертификат» является одним из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». Сертификат выдается на 30-й неделе беременности (при многоплодной беременности — на 28-й) в женской консультации. В 2018 году 494 миллиона рублей перечислено из Фонда социального страхования медицинским организациям области, которые были направлены на оказание около 163,5 тысячи услуг в сфере здравоохранения по родовым сертификатам беременным женщинам, мамам и детям.