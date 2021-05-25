В Свердловской области вдвое увеличился спрос на пожарных

Количество вакансий для пожарных в Свердловской области за год выросло в 2,4 раза, сообщает пресс-служба портала HeadHunter.

На сегодняшний день в регионе к пожаротушению и пожарной безопасности относится 21 вакансия.

«В обязанности лесных пожарных, согласно сведениям из вакансий, входит выполнение работ по тушению лесных (природных) пожаров, работы по охране лесов от пожаров и обеспечению пожарной безопасности, а также оказание помощи пострадавшим и защита населённых пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы пожаров. В свою очередь, ключевые обязанности "городского" пожарного — боевое дежурство в пожарной части, тушение пожаров и проведение спасательных работ», — отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для пожарных составляет 34 тысячи рублей, в то время как средние ожидания соискателей-пожарных — это 40–50 тысяч рублей. Треть резюме пожарных относится к соискателям 26–35 лет, ещё две трети — к тем, кто старше этого возраста. На одну вакансию претендуют три соискателя.

Всего в стране открыто больше тысячи вакансий для специалистов по пожаротушению и пожарной безопасности, в том числе для лесных пожарных. Чаще всего это предложения от работодателей из Москвы, Красноярского края, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что Свердловская область вошла в пятёрку регионов с самой опасной пожарной обстановкой, по словам премьер-министра Михаила Мишустина. Из регионов УрФО самая тяжёлая ситуация с пожарами возникла в Тюменской области.