В Свердловской области вдвое уменьшилось количество поддельных денег

За 2018 год в Свердловской области нашли на 42% поддельных купюр меньше, чем годом ранее, сообщает Уральское управление Центробанка России.

Всего в регионах Урала выявили 2,3 тысячи поддельных банкнот, что на 27% меньше, чем в 2017 году.

В банковском секторе Свердловской области выявили 467 поддельных купюр, в большинстве случае это банкноты номиналом пять тысяч рублей. Активнее всего подделывают модификацию купюры 2010 года выпуска. В четыре раза уменьшилось число поддельных тысячерублевых купюр. Обнаружились и три поддельные банкноты в 2000 рублей, однако их вычисляли после первого осмотра из-за низкого качества.

Центробанк отмечает, что к купюрам номиналом 500 рублей и ниже фальшивомонетчики утратили интерес, за год нашлось всего 14 таких подделок. В ЦБ добавили, что более 63% подделок банки находят самостоятельно.