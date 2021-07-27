В Свердловской области вакцинировали 26% жителей

Количество вакцинированных первым компонентом прививки от коронавируса в Свердловской области достигло 26%, вторым компонентом привились 19% жителей региона, пишет Znak.com.

По словам заместителя главного врача городского Центра медицинской профилактики Александра Харитонова, этого ещё недостаточно, чтобы выработать коллективный иммунитет.

На брифинге 27 июля медик сказал, что из-за большого потока желающих поставить прививку от коронавируса уже к вечеру число вакцинированных первым компонентом может повыситься до 28%.

«В целом по области привито 847 тысяч человек. Вакцины на сегодняшний день достаточно, вакцина поступает ритмично: в субботу мы получили 44–45 тысяч доз», — сказал Александр Харитонов.

Ранее в департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что в Нижний Тагил поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт». Всего в регион доставили 13 тысяч доз препарата.

Из общего числа поступившей вакцины 7500 доз распределили по больницам Екатеринбурга, 2000 доз выделили больницам Нижнего Тагила. Остальное направлено в медицинские учреждения Асбеста, Каменска-Уральского, Серова, Краснотурьинска, Ивделя, Ирбита, Туринска, Нижней Туры и Алапаевска.