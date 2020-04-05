В Свердловской области в пожаре погибли трое детей

В селе Елань Талицкого района Свердловской области в ночь на 5 апреля произошёл пожар в частном доме. В результате трагедии погибли трое детей: девятилетний мальчик и две его сестры, одной девочке было пять лет, второй — два года.
Как пишет Е1.ru, до приезда спасателей очевидцы вытащили из горящего дома ещё двоих детей. Спасённым мальчикам восемь лет и девять месяцев. Они были госпитализированы в больницу с отравлением продуктами горения.
Как рассказали в региональном СУ СКР, в доме также находилась мать несовершеннолетних и её сожитель. Они не пострадали. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
По предварительным данным, возгорание могло произойти в районе печи из-за неосторожного обращения с огнём.
«На месте происшествия работает усиленная следственная группа в составе сотрудников межрайонного отдела и следователя-криминалиста регионального СК. Работа проводится совместно с сотрудниками МЧС и полиции. Допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз в целях выяснения точной причины смерти детей, установления очага и причины возгорания. Истребуется характеризующий материал в отношении членов семьи, в которой произошла трагедия, выясняются условия, в которых проживала данная семья», — рассказали в ведомстве.