В Свердловской области в пожаре погибли трое детей

В селе Елань Талицкого района Свердловской области в ночь на 5 апреля произошёл пожар в частном доме. В результате трагедии погибли трое детей: девятилетний мальчик и две его сестры, одной девочке было пять лет, второй — два года.

Как пишет Е1.ru, до приезда спасателей очевидцы вытащили из горящего дома ещё двоих детей. Спасённым мальчикам восемь лет и девять месяцев. Они были госпитализированы в больницу с отравлением продуктами горения.

Как рассказали в региональном СУ СКР, в доме также находилась мать несовершеннолетних и её сожитель. Они не пострадали. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

По предварительным данным, возгорание могло произойти в районе печи из-за неосторожного обращения с огнём.