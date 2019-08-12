В Свердловской области в два раза выросло количество уголовных дел о домашнем насилии 

За прошедший период 2019 года в Свердловской области завели 209 дел по фактам домашнего насилия. Это почти вдвое больше по сравнению с 2018 годом.

«За первые месяцы нынешнего года почти в два раза выросло число случаев, когда за нанесение побоев в семье наступала уголовная ответственность — со 119 до 209», — рассказала URA.ru заместитель начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по региону Лилия Будкевич.

Уголовная ответственность в делах о домашнем насилии наступает в том случае, если побои происходят повторно в течение года после первого зафиксированного обращения от потерпевшего.

«По полутора тысячам жителей области, которые склонны к домашнему насилию, ведётся адресная профилактическая работа — участковые посещают их квартиры ежеквартально», — сообщила Будкевич.

Как считает юрист Денис Пучков, главная причина роста подобных уголовных дел — декриминализация статьи о побоях.

«В России если вас побили один раз, в этом ничего страшного нет. Полицейский вызовет агрессора, составит на него протокол, выпишет пять тысяч штрафа и отпустит домой. Целый год он вас трогать не будет, потому что знает, что будет привлечен к уголовной ответственности», — считает Пучков.

По мнению юриста, это вынуждает многих женщин защищать себя самостоятельно, что иногда заканчивается совершением преступления.