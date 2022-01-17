В Свердловской области в аварии пострадал 11-летний ребёнок

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием Daewoo Nexia и грузовика Suzuki, в результате которого пострадал 11-летний ребёнок. Инцидент случился 14 января около 14:00 на 184-м километре дороги, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что 55-летний водитель Nexia ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону Серова. В районе Кушвы Daewoo Nexia выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Suzuki. Отмечается, что в момент аварии на улице был сильный снегопад.

В результате ДТП травмы получил 11-летний пассажир автомобиля Daewoo Nexia. Бригадой скорой помощи ребёнок был доставлен в приёмный покой ЦГБ города Кушвы, откуда после обследования отпущен домой. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящий момент органы внутренних дел выясняют все обстоятельства инцидента.