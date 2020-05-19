В Свердловской области в 2,5 раза выросла безработица. Эксперты прогнозируют дальнейший рост «семимильными шагами»

Заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова сообщила, что в регионе с начала года официальный уровень безработицы вырос в 2,5 раза, пишет Znak.com.

На сегодняшний день зарегистрировано больше 54,5 тысячи безработных, в то время как на 1 января было 22 тысячи человек. По мнению Бордюговой, это не предел.

«По данным, которые поступают от предприятий, они уходят на неполную занятость либо готовятся к высвобождению. Полагаем, что ещё месяц-полтора уровень безработицы будет расти семимильными шагами. Затишье будет к середине лета, но до 1 июля уровень безработицы будет расти», — отметила она.

В начале года уровень безработицы в Свердловской области составлял 1,03%, сейчас — 2,57%. Из-за специфики текущего кризиса, так как он связан и с пандемией коронавируса, и с самоизоляцией по коронавирусу, и с экономическими последствиями, в целом безработица может превысить уровень кризиса 2010 года, когда она была рекордной для области — 3,96%. По мнению президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, ситуация на рынке труда будет ухудшаться в ближайшие 2–2,5 месяца.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в России полтора месяца действовал режим нерабочих дней. Большинство предприятий были закрыты, основная часть компаний малого и среднего бизнеса не работает до сих пор.

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