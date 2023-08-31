В Свердловской области в 2023 году малый и средний бизнес привлёк более 21 млрд рублей финансирования под поручительства СОФПП

В Свердловской области в 2023 году малый и средний бизнес региона смог привлечь под поручительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный центр «Мой бизнес») 21,67 млрд рублей финансирования, сообщили в фонде.

«Облегчение доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам — одна из задач, поставленных перед нами губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и реализуемых в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство”. С начала 2023 года Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выдал малым и средним предприятиям 1 тысячу 417 поручительств на общую сумму более 9,8 миллиарда рублей, что позволило привлечь свыше 21,67 миллиарда рублей финансирования на реализацию бизнес-проектов», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2023 года Свердловская область заняла второе место среди регионов РФ после Москвы по объёму полученной с участием региональных гарантийных организаций финансовой поддержки для МСП.

«Поручительства — один из самых популярных наших инструментов. Спрос на гарантийную поддержку растёт с каждым годом. Поручительствами пользуются абсолютно разные компании: производственные предприятия, компании сферы обслуживания, лёгкой промышленности, наукоёмкие предприятия. Чаще всего предпринимателям нужны средства на пополнение оборотных средств. Для банков же работа с нами — способ минимизировать риски», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Ранее в эксклюзивном интервью АН «Между строк» он рассказал об итогах работы в сфере поддержки МСП в регионе в 2022 году. По его словам, объём выданных поручительств составил 5,6 млрд рублей, что позволило свердловским предпринимателям привлечь в банках 14 млрд рублей финансирования.