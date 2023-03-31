«Малый и средний бизнес, вопреки прогнозам пессимистов, продемонстрировал рост». Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев дал эксклюзивное интервью АН «Между строк»

Провал в сфере малого и среднего предпринимательства, который предрекали скептики в 2022 году, не случился. Напротив, если судить по показателям Свердловской области, в отрасли наблюдается положительная динамика, произошёл прирост количества субъектов МСП на 2,2%. В секторе на сегодня трудоустроено 913,7 тысячи человек, что составляет около трети всего трудоспособного населения региона. Занятость в МСП в прошедшем году увеличилась на 10,1%. О том, как бизнес смог адаптироваться к работе в новых условиях, когда вводятся санкции и нарушаются привычные цепочки поставок, и какую роль в стабилизации ситуации играют инструменты, реализуемые Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП), отметившим в прошлом году своё 20-летие, мы поговорили с директором фонда Валерием Пиличевым.

— Валерий Валерьевич, как вы можете оценить итоги 2022 года для малого и среднего бизнеса в Свердловской области на фоне того, что многие скептики предрекали чуть ли не крах отрасли из-за санкций?

Несмотря на известные события начала года, малый и средний бизнес в 2022 году, вопреки прогнозам пессимистов, продемонстрировал рост. Да, в середине года фиксировалось некоторое снижение количества субъектов МСП, но с возобновлением делового сезона осенью численность предприятий восстановилась. Год мы завершили с большим количеством субъектов малого бизнеса, нежели то, с которым мы начинали 2022 год. Цифры говорят сами за себя: 201 015 субъектов МСП на 10 января 2023 года против 196 731 субъекта МСП на 10 января 2022 года.

— Какие меры финансовой поддержки бизнеса фонд предоставил субъектам МСП в 2022 году, какие из них оказались наиболее востребованными?

— Фонд работает в нескольких направлениях: это финансовая и нефинансовая поддержка. Что касается финансовой поддержки, мы предоставили предпринимателям поручительств столько, что это позволило им привлечь средств почти на 14 млрд рублей. Здесь мы работаем с нашими партнёрами из банковской сферы. У нас в партнёрах 22 банка, понятно, что есть ряд ведущих, но работаем со всеми. Всего мы выдали 1249 поручительств на 5,6 млрд рублей, это очень неплохой результат, мы заняли второе место после Москвы. Надо отметить, что в прошедшем году мы получили беспрецедентный спрос на гарантийную поддержку. Отвечая на него, фонд в 3-4 раза увеличил количество выданных поручительств. Кроме того, по поручительствам мы впервые вышли за пределы Свердловской области, работаем с 17 регионами России, но заявки из нашей области рассматриваем в первую очередь. И у нас самая низкая ставка по поручительствам. По объёму выдачи микрозаймов мы, согласно рейтингу журнала «Эксперт РА», заняли третье место в России. Всего займов выдано на сумму 1 млрд 840,9 млн рублей. Мы адаптируем линейку займов под актуальные потребности бизнеса. Недавно введён новый вид займа «Стартуй уверенно» для предпринимателей, с момента регистрации которых прошло не больше 12 месяцев. Его преимущество — комфортная долговая нагрузка. Предельная сумма этого займа — 500 тысяч рублей. Ставка — половина ключевой ставки ЦБ РФ, которая на данный момент составляет 3,75% годовых. В рамках этой программы предусмотрена отсрочка по возврату основного долга на срок до 6 месяцев.

— Что можно рассказать о мерах нефинансовой поддержки бизнеса в 2022 году, которые также реализует фонд?

— Что касается нефинансовых инструментов поддержки, у нас порядка 6 тысяч человек бесплатно прошли обучение по различным программам, мы провели 75 прямых эфиров, у которых на сегодня более 170 тысяч просмотров, всего провели более тысячи мероприятий разного масштаба, где мы либо организаторы, либо соорганизаторы. Совместно с администрацией Екатеринбурга мы открыли мультибрендовый бутик «Имена» в ТРЦ «Веер Молл». В одном из торговых центров мы предоставляем бесплатно помещения для дизайнеров и производителей различных аксессуаров. Когда запустили проект, стало понятно, что спрос на такую услугу очень велик, потому что не было такой площадки, где дизайнеры могли сотрудничать. А наши дизайнеры шьют очень неплохо и качественно. Также мы запустили креативный кластер «Домна» в Екатеринбурге, который уже пользуется большой популярностью у жителей города и области, тут мы проводим различные мероприятия. На горячую линию, которую мы открыли 27 марта 2020 года, в прошлом году поступило 23 тысячи обращений. По всем обращениям предприниматели получили квалифицированные консультации.

— Вы сказали, что фонд организовал более тысячи мероприятий для бизнеса, а как вы определяете их тематику?

— В значительной степени на основании обращений, которые поступили на горячую линию. Смотрим, если по одной теме больше 10-15 обращений, то формируем по этой теме мероприятие для предпринимателей. То есть мы стараемся ориентироваться прежде всего на запрос со стороны предпринимательского сообщества. Также мы анализируем запросы, которые поступают от предпринимателей в органы власти, и на их основе готовим мероприятия, программы практикумов и обучающие курсы.

— Рассматривает ли фонд возможность венчурного финансирования проектов молодых предпринимателей, учитывая, что такой интерес у бизнес-сообщества есть?

— Фонд — это финансовое и образовательное учреждение, а не венчурный бизнес. Однако надо разобраться с формулировками, что называть венчурным финансированием. Мы, к примеру, запускаем новые инструменты финансовой поддержки, из самых новых — заём до 500 тысяч рублей всего лишь под половину ключевой ставки в год. И почему мы должны выделять только молодых предпринимателей, а других забывать? У нас законодательно закреплено, что фонд обязан обеспечить равную доступность наших инструментов поддержки для всех предпринимателей. Есть такой термин — «серебряный предприниматель», кто старше 45. Если посмотреть на наши инструменты, у нас практически нет каких-то стоп-факторов, ограничений: ни по возрасту, ни по другим критериям. Была ситуация, когда к нам обратился 60-летний житель Каменска-Уральского, которого сократили на заводе. Он решил заняться предпринимательством, организовал небольшое производство. Мы помогали ему с реализацией его продукции, она была очень востребована. В целом же, что касается венчурного финансирования, то венчурным капиталом обычно оперируют частные компании. Бюджетные деньги здесь нельзя использовать, нет такого механизма, потому что мы не можем рисковать деньгами налогоплательщиков, ведь, как известно, из 10 венчурных проектов выстреливает обычно не больше одного.

— Можно ли при поддержке фонда организовать рекламу для предпринимателей в СМИ, например, по образцу «Пушкинской карты», когда предприниматель имел бы право на какой-то объём бесплатной или по льготным ценам рекламы?

— Здесь сразу возникает вопрос: а если все 200 тысяч предпринимателей, которые зарегистрированы в Свердловской области, захотят воспользоваться этой услугой, СМИ региона потянут такую нагрузку? Ну и другой момент: если всем предпринимателям будет предоставлена такая услуга, то в чём тогда её ценность, где тогда конкуренция, борьба за качество? Ведь можно будет прорекламировать и качественный, и не очень качественный товар или услугу. А предприниматели в условиях рынка хочешь не хочешь, но должны конкурировать между собой и брать на себя ответственность за то, как рынок примет их продукцию.

— Какие задачи фонда в текущем году вы бы определили как первоочередные?

— Продолжим оказывать все востребованные услуги: выдавать займы, предоставлять поручительства. Конфигурируем линейку комплексных услуг под запрос бизнес-сообщества. Наполняем календарь мероприятий и программы обучений и практико-ориентированных курсов исходя из запросов самозанятых и предпринимателей. Мы много уделяем внимания цифровизации фонда. Недавно запустили мобильное приложение, вошли в число десяти регионов России, где для предпринимателей созданы такие сервисы. Продолжим интегрировать наше мобильное приложение с имеющимися государственными онлайн-сервисами. Продолжаем развивать наши соцсети, рекомендую подписываться на них и узнавать оттуда самую актуальную информацию о мерах господдержки бизнеса, мероприятиях и новых программах.