В Свердловской области ужесточат комендантский час для несовершеннолетних

Заксобрание Свердловской области 16 марта примет изменения в закон о комендантском часе, запрещающий детям до 16 лет находиться в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых, пишет E1.ru.

Согласно внесённым изменениям, ночное время будет начинаться в 22:00, до сих пор летом дети могли гулять одни до 23:00. Детям до 16 лет запретят появляться без взрослых на улицах, во дворах, на стадионах, в парках, скверах, на кладбищах и в гаражных комплексах. Также им будет закрыт вход в общественный транспорт, компьютерные и ночные клубы, на автобусные и железнодорожные станции и в аэропорт.

Представитель Свердловского родительского комитета детский психолог Оксана Лунегова считает, что подростки и их родители не поймут эти ограничения.

«Можно принять закон, но детям не объяснишь, почему год назад они могли приходить домой после одиннадцати вечера, а теперь надо возвращаться к десяти. Юридические причины им неинтересны, надо доказывать, что на улицах действительно стало опаснее, чем раньше. То же самое и с родителями: до тех пор, пока их дети не попадут в неприятную историю, большинство взрослых не будут сокращать время на прогулки. Небольшие штрафы вряд ли повлияют на это», — отметила она.

Оперативный сотрудник полиции на условиях анонимности заявил изданию, что любой подобный законопроект обречен остаться на бумаге, потому что просто некому ловить разгулявшихся подростков.

«Закон не будет работать, потому что некому его исполнять. На три микрорайона сейчас один экипаж ДПС. Это всё, что есть. Парни должны ездить по улицам и проверять порядок, но они пишут бумаги, бумаги, бумаги. Нет ни времени, ни людей. В городе два батальона ППС, которые недоукомплектованы», — подчёркивает он.

Федеральный закон, который определял понятие ночного времени, когда детям нельзя гулять одним (с 22 до 6 часов), был принят ещё в 1998 году. Он разрешал регионам сокращать границы ночного времени, поэтому в Свердловской области в 2009 году депутаты установили, что в период с 1 мая по 30 сентября ночь начинается в 23 часа и длится до 6 утра. В зимнее время несовершеннолетним разрешали появляться на улице до 22 часов.