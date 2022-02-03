В Свердловской области уволили двух высокопоставленных гаишников, крышевавших большегрузы

В Свердловской области уволили командира специализированной роты по сопровождению первых лиц ДПС УГИБДД майора Никиту М. и начальника ГИБДД Сысерти, капитана Михаила М. Они подозреваются в крышевании большегрузов. Информацию об увольнении силовиков Znak.com подтвердил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Должностные лица, о которых идёт речь, выявлены и изобличены сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области», — рассказал полковник Горелых Znak.com.

По предварительным данным, уволенные силовики получали взятки, чтобы большегрузы могли проехать по дорогам, которые для этого не предназначены, в связи с чем вырастала аварийность на трассах.