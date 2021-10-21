В Свердловской области уволили директора лагеря, где устроили переодевание детей

В Свердловской области расторгли контракт с директором лагеря после скандальной истории с переодеванием детей, со ссылкой на письмо министра образования и молодёжной политики Юрия Биктуганова пишет ЕАН.

Согласно документу, после этой истории Артёмовская городская прокуратура начала проверку, в ходе которой «целенаправленной пропаганды среди несовершеннолетних установлено не было».

«По результатам рассмотрения данных документов было установлено, что мероприятия отдельного отряда в лагере рассматриваются и утверждаются на общем сборе вновь сформированного при заезде отряда в период организационного периода смены в лагере. "День наоборот" состоял из ряда мероприятий в контексте произведения С.Я. Маршака "Вот какой рассеянный". Мероприятия были направлены на формирование у детей чувства ответственности за свои поступки, собранности, соблюдения режима дня, самодисциплины», — говорится в письме.

Лагерю направлена рекомендация при формировании программ для детей руководствоваться «примерными программами», а также повысить квалификацию воспитателей и вожатых лагеря. Проверку «Дня наоборот» продолжила полиция.

Напомним, скандал, связанный с переодеванием в детском лагере, получил огласку после того, как екатеринбургский «Союз отцов» обратился в прокуратуру, чтобы проверить политику лагеря на предмет ЛГБТ-пропаганды. За руководство учреждения вступился бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.