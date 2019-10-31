В Свердловской области устанавливают личность работника морга, опубликовавшего фото трупов в соцсетях

Управление здравоохранения Екатеринбурга начало проверку после публикации предполагаемым работником одного из областных моргов фотографий трупов с саркастическими комментариями.

На странного пользователя соцсети «ВКонтакте» по имени Аникей Борода изначально обратил внимание паблик «Типичный Екатеринбург».

«Жмуров много. Хотите занять место? Ложитесь валетом. И вот ещё что: в напарницы лучше взять девку. Помоложе и помягче», — цитирует Е1.ru запись со страницы предполагаемого работника морга.

Помимо фото трупов, Борода также выложил фотографию детского гроба, снабдив её комментарием следующего содержания:

«И зачем крысёнышу отдельный гроб? Он ведь и не пожил совсем. Его путь — труба крематория. А уж мы будем нюхать корни ромашек из-под земли…»

Большинство фотографий в аккаунте были опубликованы в ночь на 31 октября. В настоящее время аккаунт заблокирован администрацией соцсети.