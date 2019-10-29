В Свердловской области упразднили посёлок Шихан под Краснотурьинском

Депутаты Заксобрания Свердловской области в первом чтении одобрили закон об упразднении посёлка Шихан, расположенного в Краснотурьинске, пишет Znak.com.

По словам инициатора законопроекта председателя думы Краснотурьинска Светланы Бидонько, в посёлке уже никто не живёт.

«Он утратил признаки населённого пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. На территории посёлка площадью 5,8 гектара нет постоянно проживающего населения, нет дорог, отсутствуют магазины и жилые дома», — объяснила Бидонько.

Упразднение посёлка, по её словам, актуализирует карту населённых пунктов Свердловской области. Сегодня депутаты проголосуют за этот вопрос в трёх чтениях, а уже в середине ноября Шихан официально перестанет существовать.