В Свердловской области трактор вместе с водителем утонул в реке

В Ирбите, в районе слияния рек Ница и Арай, под лёд провалился трактор Т-40 вместе с 54-летним водителем. Инцидент произошёл 19 февраля около 19:00. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, частная компания привлекла тракториста, чтобы расчистить дорогу для вывоза металлических частей после демонтажа водонапорной башни.

«По предварительным данным, 53-летний мужчина осуществлял буксировку металлической конструкции. В процессе движения лёд не выдержал нагрузки, в результате чего сначала задняя часть транспортного средства, а затем и передняя провалились. Мужчина пытался спасти трактор из водяного плена, нажимая на педаль газа, но в считаные секунды они утонули», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, местные жители вызвали УАЗ для оказания помощи тонувшему трактору, но последний ушёл под воду до прибытия подмоги.

«В эпицентре чрезвычайного просшествия сильное течение, что усложняет поисковые мероприятия спасателей. Не исключено, что работы могут перенести на более поздний срок. Частная компания привлекла тракториста, чтобы расчистить дорогу для вывоза металлических частей после демонтажа водонапорной башни. Глубина в районе места происшествия достаточно большая. Провалившийся трактор из воды не виден. По итогам проверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное решение», — заявил Валерий Горелых.

Тело мужчины ищут пять водолазов из Каменска-Уральского, но поиски пока не увенчались успехом. Сотрудники полиции территориального ОВД совместно со спасателями устанавливают обстоятельства ЧП.