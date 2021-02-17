В Свердловской области сторонники КПРФ выйдут на несогласованную акцию протеста

Свердловские коммунисты выйдут на улицы городов региона 23 февраля, несмотря на отказ властей в согласовании акции, заявил Ura. ru председатель свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв.

По его словам, такова установка, прозвучавшая из уст главы партии Геннадия Зюганова.

«Выходить точно будем. Сразу могу сказать: мероприятие не пройдёт в форме согласованного митинга. Как всё будет — от комментариев пока воздержусь, чтоб не попасть под обвинение в призыве к несанкционированному мероприятию. Тем не менее будем праздновать наш официальный государственный праздник и говорить о несправедливости», — сказал Александр Ивачёв.

Он подчеркнул, что члены партии намерены реализовать своё конституционное право отметить праздник с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

«Пусть [силовики] делают, что хотят», — заключил глав свердловских коммунистов.

Ранее КПРФ сообщила о проведении митингов в крупных городах страны 23 февраля, на которых коммунисты планировали заявить недоверие российскому правительству. В Свердловской области в проведении акции было отказано под предлогом соблюдения коронавирусных ограничений.

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