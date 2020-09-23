В Свердловской области стартовал проект по профобучению уральцев, потерявших работу из-за пандемии

В Свердловской области реализуется программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования уральцев, которые находятся под риском увольнения, ищут работу или являются выпускниками сузов и вузов. Получить бесплатное обучение по востребованным профессиям смогут 3843 жителя Свердловской области.

Как сообщает департамент информационной политики регионального правительства, соискатели должны зарегистрироваться в базе регионального центра занятости населения. Программу реализует Министерство просвещения России совместно с союзом «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» и правительством Свердловской области.

Участники программы смогут выбрать компетенцию из областного перечня, пройти обучение и сдать экзамен. По итогам слушатели получат документы о квалификации, а по результатам демонстрационного экзамена — скиллс-паспорт. Данный документ позволит потенциальному работодателю увидеть, какими навыками обладает соискатель.

«Благодаря ускоренной программе профподготовки по мировым стандартам WorldSkills люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, смогут максимально быстро адаптироваться к сложившимся условиям, получить базовые и необходимые навыки, которые будут востребованы, смогут остаться конкурентоспособными на рынке труда и начать новый профессиональный путь», — отмечают организаторы.

Организатор программы обучения — академия WorldSkills Россия, имеющая большой опыт в разработке и реализации программ подготовки кадров.

С 2016 года по программам повышения квалификации академии WorldSkills Россия было обучено более 20 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения. С 2019 года успешно реализуется специальная государственная программа профессионального обучения россиян в возрасте старше 50 лет, по которой за два года прошли обучение более 50 тысяч человек.