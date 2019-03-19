В Свердловской области стали требовать плату за проезд маленьких детей в междугородных автобусах

В Свердловской области перевозчики стали требовать плату за провоз детей младше 5 лет, пишет E1.ru.

В редакцию обратилась мама трёхлетнего ребёнка по имени Наталья, которая со своим маленьким сыном часто ездит из Екатеринбурга к родителям в Невьянск. По её словам, в предыдущие годы покупать билет для ребёнка кондукторы никогда не требовали, однако в марте всё изменилось.

«В субботу, 16 марта, мы отправлялись с Северного автовокзала. Но меня не посадили в маршрутку: заставили заплатить за ребёнка 50% от стоимости полного билета. Кондуктор стал уверять, что это правило у них ввели ещё 4 марта, хотя мы ездили по этому маршруту тремя днями ранее, никто не заставлял платить за сына. В моём случае это было 119 рублей. Пришлось сбегать до касс. Автобус нас подождал», — рассказала женщина.

Федеральный закон (речь идёт о ч. 1 ст. 21 № 259-ФЗ) говорит, что детей до 5 лет в автобусах, курсирующих между городами, действительно обязаны перевозить бесплатно, но ребёнку не должны предоставлять отдельное место. Однако в том же законе есть сноска, где говорится, что если автобус оборудован ремнями безопасности, то каждому пассажиру (даже маленькому) должно быть предоставлено отдельное место, за которое нужно платить.

Отмечается, что до последнего времени перевозчики на Урале закрывали глаза на правила и позволяли провозить малышей на коленях, но после штрафов от ГИБДД такую практику было решено свернуть.

«За маленьких детей надо платить, и такие условия с февраля. Раньше бесплатно возили тех, кто был младше 5 лет. А теперь только родился — нужно оплачивать 50% от стоимости билета», — подтвердила новые правила диспетчер Северного автовокзала.

Юристы отмечают, что неоднозначная ситуация с перевозками малышей возникла из-за разночтений между Уставом автомобильного транспорта и ПДД.