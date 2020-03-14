В Свердловской области спасли провалившегося в колодец первоклассника

В городе Сухой Лог Свердловской области спасатели вызволили из колодца первоклассника, который провалился туда во время прогулки. Спасательная операция длилась четыре часа. 14 марта глава города Роман Валов вручил сотрудникам МЧС благодарственные письма.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, ЧП произошло ещё 8 марта. Семилетний Костя вместе с товарищем гулял во дворе частного дома. Детей заинтересовал колодец с трубой, накрытый листом шифера. Ребёнок забрался внутрь трубы, но не смог удержаться и начал соскальзывать вниз. От падения на дно колодца мальчика спасло то, что на глубине около четырёх метров ему удалось найти опору для ног. В это время его друг позвал на помощь маму Кости, а та вызвала МЧС.

«Они срезали верхнюю часть трубы, чтобы добраться до ребёнка, однако его нога застряла, не позволяя выбраться из западни. Было принято решение задействовать тяжёлую технику — экскаваторы, чтобы выкопать трубу и вызволить мальчика из плена. В этом помогли работники муниципальных предприятий ЖКХ и местные предприниматели. С помощью двух экскаваторов, с трудом продираясь сквозь мёрзлый грунт, участникам спасательной операции удалось наклонить трубу и освободить испуганного ребёнка», — рассказали Znak.com в МЧС.

Спасённого первоклассника госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали у него лишь лёгкое переохлаждение.