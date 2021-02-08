В Свердловской области создана спецкомиссия по увековечиванию памяти Романовых

Указом губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области создана специальная постоянно действующая комиссия по увековечиванию событий, связанных с историей Императорского Дома Романовых, пишет ЕАН.

В состав комиссии, возглавляемой вице-губернатором Сергеем Бидонько, вошли более 20 человек: министры социального блока, главы муниципалитетов, так или иначе связанных с историей императорского дома, представители вузов, РПЦ и музеев. Также в составе комиссии Анна Громова, супруга первого заместителя главы администрации президента РФ Алексея Громова, председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Как говорится в указе, цель создания комиссии — увековечение исторической памяти о событиях на территории региона, так или иначе связанных с историей Романовых. Одна из конкретных задач — продвижение проекта «Императорский маршрут», который реализует общество Громовой.

Также в функционале значатся такие варианты деятельности, как взаимодействие с профильными общественными организациями и содействие реализации их инициатив, рассмотрение идей и предложений об увековечении «романовской» части истории региона.