В Свердловской области создадут первое училище паралимпийского резерва

Паралимпийский комитет России поддержал создание в Свердловской области училища паралимпийского резерва на базе Детско-юношеской спортивной адаптивной школы. Соответствующие рекомендации направлены в адрес Минспорта России, рассказали АН «Между строк» в департаменте информационной политики главы региона.

ДЮСАШ была создана в 2014 году по инициативе губернатора области Евгения Куйвашева на базе коррекционной школы в Екатеринбурге. В 2017 году президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин посетил адаптивную школу. Тогда он отметил, что на базе школы может появиться первое училище паралимпийского резерва, это позволит организовать в регионе полный цикл подготовки спортсменов для Паралимпиады.

«Школа прекрасная. Мы уже начали обсуждать, как развивать её дальше. Я думаю, правильная идея о том, что надо создавать цепочку, начиная с самых маленьких спортсменов, будущих паралимпийцев, к всё более продвинутому обучению, вплоть до спорта высоких достижений. Мы крупная паралимпийская страна, будем таковой, и готовить резервы необходимо. В первую очередь это полезно для людей, у которых особые проблемы, которых особенно обидела судьба», — отметил Владимир Лукин.

Сейчас ДЮСАШ имеет филиалы в Нижнем Тагиле, Сысерти, Верхней Пышме, Серове, Ревде, Каменском городском округе, где занимаются юные спортсмены от 10 до 20 лет. В них готовятся спортсмены по таким направлениям, как лёгкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание, спортивное ориентирование, настольный теннис, паратхэквондо, паратриатлон, футбол. Свердловские паралимпийцы и сурдлимпийцы традиционно составляют основу сборных команд России на международных соревнованиях, включая Паралимпиаду и Сурдлимпиаду. Три воспитанника ДЮСАШ Виктор Дингес, Никита Асоян и Ирина Лапикус стали участниками XXIII Сурдлимпийских игр в Турции. Виктор Дингес завоевал две золотые и одну серебряную медали.