В Свердловской области сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя, применив табельное оружие

Минувшей ночью сотрудники ДПС Сухого Лога задержали пьяного водителя с применением табельного оружия. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе областной ГИБДД, экипаж попытался остановить проезжавший мимо них ВАЗ-21099 с тонированными стёклами, но водитель проигнорировал требования полицейских.

«Полицейские организовали преследование, в ходе которого с помощью громкоговорящего устройства водителю неоднократно выдвигались требования об остановке. Водитель на требования полицейских не реагировал, продолжил движение, превысив скорость и нарушая ПДД — выезжал на полосу встречного движения. После многочисленных предупреждений один из инспекторов ДПС ГИБДД произвёл предупредительный выстрел в воздух, после чего произвёл несколько выстрелов по колёсам. Только после этого автомобиль остановился», — рассказали в ГИБДД.

За рулём автомобиля находился нетрезвый 18-летний житель поселка Алтынай Сухоложского района. Водительское удостоверение на право управление он никогда не получал. Вместе с ним в автомобиле находились трое несовершеннолетних пассажиров — 14 и 16-летние жители Алтыная и 13-летний гость из Асбеста. Все они признались, что употребляли алкоголь.

«Сотрудники полиции установили, что накануне вечером подростки гуляли по улицам п. Алтынай, когда к ним подъехал их знакомый на автомобиле ВАЗ-21099. Он предложил ребятам покататься и алкоголь, который распивали вместе в автомобиле, а после поехали купаться на Рефтинское водохранилище. Увидев автомобиль ДПС они решили не останавливаться, а услышав звуки выстрелов, сделали громче музыку, чтобы не слышать хлопков. В ходе преследования никто травм не получил», — уточнили в МВД.

Сотрудниками ПДН в отношении родителей несовершеннолетних составлены административные материалы по статье 20.22 КоАП РФ за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции. 16-летний пассажир привлечён к ответственности по статье 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Все подростки, участники инцидента, будут поставлены на профилактический учёт в ПДН.

В отношении водителя автомобиля сотрудниками ГИБДД составлены административные материалы по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, по ч.2 ст.12.25 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств — тонировка. Также на него составлен протокол за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.