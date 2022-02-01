В Свердловской области со 2 февраля школьников и студентов переводят на дистант

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об ужесточении ковид-ограничений. Об этом глава региона рассказал в своём Instagram.

«Сегодня мы поставили рекорд по новым случаям коронавируса. И мы бьем эти рекорды каждый день. Вирус стал более заразным, подхватить “омикрон” намного проще, чем предыдущие штаммы. Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений», — сказал Евгений Куйвашев.

Первоклассники отправятся на каникулы на несколько дней раньше — со 2 по 16 февраля. Со 2 по 16 февраля школьников 2-8 классов, студентов колледжей и техникумов переведут на дистанционное обучение. Детям до 17 лет снова нельзя будет находиться в торговых центрах без родителей или без студенческого билета.

Кроме того, дети и подростки до 18 лет не допускаются в спортивные организации, в детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, расположенные в торгово-развлекательных комплексах. В период со 2 по 16 февраля губернатор порекомендовал всем кружкам, секциям допобразования работать дистанционно.

Напомним, что с 20 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды для входа на любое развлекательное мероприятие, а также в кафе, кинотеатры и ТЦ. Сертификат о вакцинации теперь спрашивают только в госорганах Свердловской области и органах местного самоуправления.