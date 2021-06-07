В Свердловской области снова начали продавать алкоголь в «Пятёрочке» и «Перекрёстке»

С 7 июня в Свердловской области возобновилась продажа алкоголя во всех магазинах сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток», пишет Znak.com. Информацию подтвердили в пресс-службе X5 Retail Group.

Напомним, 26 мая в 131 магазине сети в регионе огородили отделы, где представлено спиртное, и повесили предупреждающие таблички о том, что продажа временно приостановлена.

В Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области объяснили, что у сети были нарушения лицензии на продажу алкоголя. Министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев заявил, что продажа возобновится тогда, когда нарушения будут исправлены.