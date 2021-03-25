В Свердловской области смягчили режим коронавирусных ограничений

Первый заместитель губернатора Свердловской области, экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на правах исполняющего обязанности главы региона во время отпуска Евгения Куйвашева подписал указ о ряде послаблений в режиме коронавирусных ограничений, пишет E1.ru.

Указ вступает в силу с 30 марта. Согласно документу, самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, теперь будет носить рекомендательный, а не обязательный характер. Однако работодателям посоветовали перевести своих сотрудников в возрасте старше 65 на дистанционный режим работы.

Кроме того, Высокинский указом разрешил увеличить число зрителей на спортивных мероприятиях с 50 до 75%, также до 75% выросло число посетителей массовых культурных мероприятий, которые проходят на объектах физкультуры и спорта.