Общество

В Свердловской области сменился военный комиссар

13.11.2022 12:53
В Свердловской области сменился военный комиссар

Новым военным комиссаром Свердловской области станет полковник Юрий Аксёнов, возглавлявший ранее комиссариат Республики Марий Эл. Военкомат Свердловской области остался без постоянного руководителя осенью 2020 года, когда генерал-майор Игорь Лямин, который проработал в должности десять лет, ушёл на пенсию. Временным руководителем стал полковник Сергей Чирков, но на постоянную основу его не утвердили, сообщает URA.RU.

Офицер прибыл в Екатеринбург и уже утверждён в новой должности. Сергей Чирков продолжит работу в качестве заместителя. В свердловском военкомате от комментариев отказались. 

Юрий Аксёнов возглавил военкомат Марий Эл в октябре 2020 года. Ранее полковник окончил Омское командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ. В разное время служил в Приволжско-Уральском (упразднён в 2010 году), Дальневосточном и Центральном военных округах. 

Фото: официальный интернет-портал Республики Марий Эл
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