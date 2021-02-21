В Свердловской области СК возбудил уголовное дело против бабушки, которая увезла внука в Узбекистан и отказывается возвращать

В Свердловской области следователи возбудили уголовное дело против бабушки, которая увезла своего семилетнего внука из Асбеста в Узбекистан ещё в конце лета 2019 года. По словам мамы мальчика, с января ни женщина, ни сын не выходят на связь.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой источник в правоохранительных органах, в конце лета 2019 года мать мальчика оформила нотариальную доверенность, чтобы он отправился погостить к бабушке в Узбекистан. Вернуть ребёнка бабушка по линии отца обещала в феврале 2020 года, но этого не произошло.

«Отец ребёнка — выходец из Узбекистана. Его мать должна была привезти его на Урал в феврале 2020 года, но так этого и не сделала. Мама мальчика не могла за ним уехать, так как из-за пандемии коронавируса было ограничено авиасообщение», — пояснил собеседник издания.

Когда рейсы открыли, в январе 2021 года, мама договорилась с бабушкой, что та посадит мальчика на рейс до Екатеринбурга. Родительница оплатила билеты, но мальчика на рейсе не оказалось. Бабушка же объяснила это тем, что угодила в больницу. При этом до этого ребёнок общался с мамой в соцсетях и по телефону, но с января перестал отвечать.

Женщина обратилась к следователям, в связи с этим следственный отдел СК Асбеста возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего». От официальных комментариев по данной теме в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отказались.