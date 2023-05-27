В Свердловской области силовики начали проверки учреждений общепита

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области совместно с коллегами из региональных управлений ЦПЭ полиции, прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора начали проверки точек общепита в муниципалитетах. Первый рейд состоялся в прошедшую пятницу в районе Сортировки (ул. Минометчиков, 24). Правоохранители проверили шесть точек питания.

По результатам проверок выявлен ряд грубых нарушений в части санитарных и противопожарных норм. Так, у некоторых сотрудников предприятий общепита отсутствовали санитарные книжки, в заведениях нет условий для соблюдения личной гигиены персонала, а внутренняя отделка производственных помещений не соответствует СанПиН. Также надзорными и контролирующими органами зафиксирован ряд нарушений маркировки полуфабрикатов, отсутствие документации на продукты. Возникли вопросы у проверяющих и к противопожарной безопасности торговых точек.

«Проведена комплексная проверка шести предприятий общественного питания. На основании выявленных нарушений руководство предприятий будет привлечено к административной ответственности с назначением наказаний в виде крупных штрафов. Практика проведения подобных мероприятий продолжится», — заявили АН «Между строк» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.