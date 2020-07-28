В Свердловской области школьница забралась на памятник Герою СССР и показала ему средний палец

12-летняя школьница из посёлка Белоярского Свердловской области выложила во «ВКонтакте» фотографии, на которых она сидит на памятнике Герою СССР Николаю Попову и показывает ему средний палец. После этого девочка подверглась жёсткой травле со стороны пользователей сети.

На защиту ребёнка встал детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков, который призвал остановить травлю и вспомнить своё поведение в подростковые годы.

«Несуразные действия подростков подвергаются долгому и серьёзному осуждению взрослых. Это особенности системы коммуникации XXI века. Взрослым нужно вспомнить, всё ли они делали правильно, когда были подростками. Угробить ребёнка очень просто, а ему ещё жить. Да, надо покаяться, но об этом должен сказать взрослый, которому ребёнок доверяет, а не сидящие на диванах эксперты в области воспитания», — цитирует омбудсмена издание «Подъём».

Как пишет «Мел», по факту случившегося районная прокуратура инициировала проверку. Инспекторы пойдут в школу, где учится девочка, и поговорят с её семьёй. Известно, что подростка воспитывает бабушка, а папа и мама живут отдельно.