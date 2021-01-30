В Свердловской области семиклассника подозревают в лжеминировании школ и детских садов

В Свердловской области задержали подозреваемого в лжеминировании нескольких школ и детских садов. Им оказался 14-летний семиклассник из Камышлова. Однако родители мальчика не согласны с обвинением.

18 января в Свердловской области неизвестные сообщили о минировании двух школ Камышлова и одной школы в Заречном. После оказалось, что информация ложная. 26 января инцидент повторился, только на этот раз неизвестный заявил о якобы минировании сразу пяти детских садов в Екатеринбурге. Полиция провела тщательную проверку, но ничего подозрительного на объектах сотрудники правоохранительных органов не нашли.

Как рассказали изданию «КП-Екатеринбург» родители мальчика, 28 января к ним домой пришли полицейские и попросили проверить историю браузера на телефоне и ноутбуке сына.

«Сказали, что сначала “минёра” искали среди тех, кто был в школе. А Сёма в те дни прогуливал. Я ухожу на работу в пять утра и не могу достоверно знать, ушёл ли он на занятия. Они попросили проверить историю браузера на его телефоне и ноутбуке. Сын испугался и с телефона историю удалил. Сами понимаете, переходный возраст… Но потом я включила компьютер, а он синхронизирован с телефоном. Там можно посмотреть все его поисковые запросы. Они убедились, что ничего там нет, и ушли», — говорит мама мальчика.

На следующий день правоохранительные органы пришли в школу, где учится подозреваемый. Они вывели его с урока и начали допрашивать. Только потом ему разрешили позвонить матери.

«Ребёнок позвонил весь в слезах, сказал, что его подозревают в экстремизме. То есть они несовершеннолетнего допрашивали без присутствия законного представителя! Потом у него изъяли телефон, ноутбук и роутер», — рассказала женщина.

В ближайшее время мать мальчика планирует обратиться в прокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить законность действий сотрудников полиции. Отец мальчика уверен, что происходящее связано с тем, что сына давно пытаются выгнать из лицея, так как он плохо учится и прогуливает уроки.