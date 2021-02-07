В Свердловской области семейная пара погибла после столкновения с грузовиком «Магнит»

На трассе в Свердловской области KIA Cerato протаранила грузовик «Магнит». В результате столкновения погибли 63-летний водитель легковушки и его 60-летняя жена.

ДТП произошло 6 февраля на 324-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Водитель легкового автомобиля во время обгона не справился с управлением, из-за чего врезался в грузовик MAN сети «Магнит», перевозящий продукты. Оба автомобиля вылетели с дороги.

По данным ГИБДД, за рулём грузовика находился 52-летний мужчина. Его водительский стаж составляет 35 лет, за это время он не привлекался к административной ответственности и в момент аварии был трезв. Стаж погибшего водителя автомобиля KIA Cerato составлял 22 года, ранее к административной ответственности привлекался 5 раз. Как сообщает издание «Глобус», семейная пара ехала домой от родственников из Краснотурьинска в Камышлов.