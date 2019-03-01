В Свердловской области сельские врачи и педагоги получат бюджетные средства на улучшение жилищных условий

Около 100 сельских врачей и педагогов получат средства из областного бюджета на улучшение жилищных условий в 2019 году, сообщает пресс-служба департамента информационной политики области.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева списки нуждающихся в жилье специалистов составляют профильные министерства — Минздрав и Минобразования, а региональный фонд жилищного строительства сводит их в единый перечень.

Как отметили в фонде, социальные выплаты сейчас оформляют 39 медицинских работников и столько же педагогов, работающих на селе. Свидетельства уже получили 77 жителей области. Размер социальной выплаты рассчитывается индивидуально согласно областному законодательству. Деньги предоставляются из областного бюджета и могут быть направлены на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома, а также на приобретение жилья в сельской местности. В региональном бюджете на 2019 год на эти цели в общей сложности предусмотрено 150 миллионов рублей. Перед тем как выдать документы, специалист фонда проводит краткий инструктаж, разъясняя, как правильно и без потерь воспользоваться соцвыплатой. Особое внимание уделяется правилам выбора подрядчика, чтобы избежать мошенников.

По данным фонда жилищного строительства, наибольшее число медиков и педагогов смогут улучшить свои жилищные условия в Шалинском городском округе — 9 человек, в Горноуральском — 8, Белоярском — 7, в Камышлове — 6.

Губернатор поручил членам кабинета министров актуализировать планы и программы развития Свердловской области и привести их в соответствие с установками, данными президентом России Владимиром Путиным в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Как отметил глава региона, президентские «решения прямого действия», в том числе по поддержке врачей и учителей на селе, коррелируются с программой «Пятилетка развития» и стали планом первоочередных дел.