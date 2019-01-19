В Свердловской области садоводы будут платить за вывоз ТКО по мере заполнения контейнеров

В Свердловской области садоводы будут платить за вывоз твёрдых коммунальных отходов исходя из фактических объёмов их накопления, а не нормативов. В региональном министерстве энергетики и ЖКХ считают, что данное решение «обеспечит баланс интересов обеих сторон». Оно было принято, так как садоводческие товарищества — это, как правило, места сезонного пребывания людей, в круглогодичной услуге по вывозу мусора они не нуждаются.

«По договорам с региональным оператором вывоз мусора из садовых товариществ и кооперативов будет производиться по так называемой “позвонковой” системе, то есть не на регулярной основе, а по мере заполнения контейнеров. Расчёт платежа будет производиться исходя из фактического объёма накоплений ТКО и далее пропорционально делиться между членами садоводческого товарищества», — отмечает Николай Смирнов.

При этом министр добавил, что независимо от времени года контейнерные площадки в садах должны соответствовать всем необходимым санитарным требованиям и правилам благоустройства.