В Свердловской области с 4 июня отменяется масочный режим

В Свердловской области отменили масочный режим. Такое решение накануне принял губернатор региона Евгений Куйвашев по согласованию с Роспотребнадзором. Соответствующий указ вступит в силу с 4 июня 2022 года, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Из документа, в частности, исключены пункты, обязывающие жителей Свердловской области использовать индивидуальные средства защиты в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Также работодателям отныне не вменяется в обязанность контроль за ношением масок работниками и их обеспечение средствами индивидуальной защиты.

В регионе сохраняются рекомендации по самоизоляции на дому лиц старше 60 лет и людей, имеющих хронические заболевания. В режиме готовности к реагированию на эпидситуацию остаются медучреждения, учреждения образования, областные и муниципальные органы власти.

Документ, отменяющий масочный режим, будет опубликован на официальном портале правовой информации.