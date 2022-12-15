В Свердловской области с 2023 года прожиточный минимум увеличится на 14,8%

В Свердловской области в 2023 году прожиточный минимум увеличится на 14,8%. Такое решение утвердило правительство региона.

«В натуральном выражении прожиточный минимум на душу населения составит 14 088 рублей в месяц, для трудоспособного населения — 15 356 рублей, для пенсионеров — 12 116 рублей, для детей — 14 623 рубля», — сообщили в департаменте информационной политики области.

Там уточнили, что показатель прироста прожиточного минимума в Свердловской области превышает общероссийский, который составляет 13,6%, и уровень инфляции, достигшей в 2022 году 11,97%.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении прожиточного минимума с 2023 года.