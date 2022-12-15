Экономика

В Свердловской области с 2023 года прожиточный минимум увеличится на 14,8%

15.12.2022 16:06
В Свердловской области с 2023 года прожиточный минимум увеличится на 14,8%

В Свердловской области в 2023 году прожиточный минимум увеличится на 14,8%. Такое решение утвердило правительство региона.

«В натуральном выражении прожиточный минимум на душу населения составит 14 088 рублей в месяц, для трудоспособного населения 15 356 рублей, для пенсионеров 12 116 рублей, для детей 14 623 рубля», сообщили в департаменте информационной политики области.

Там уточнили, что показатель прироста прожиточного минимума в Свердловской области превышает общероссийский, который составляет 13,6%, и уровень инфляции, достигшей в 2022 году 11,97%. 

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении прожиточного минимума с 2023 года.

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