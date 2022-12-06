В России с 2023 года увеличится прожиточный минимум

Прожиточный минимум россиян с 2023 года станет выше. Для работающих он составит 15 669 рублей, для детей — 13 944 рубля, для пенсионеров — 12 363 рубля. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Прожиточный минимум на 2023 и 2024 годы будет определяться законом о федеральном бюджете и устанавливаться исходя из прогнозируемой границы бедности в размере 14 375 рублей. Законопроект разрабатывался Минтруда в целях установления его размера на два последующих года. Правительство решило отступить от ранее утверждённых правил расчёта минимума из-за внеочередной индексации социальных выплат и высокой инфляции.

Напомним, с 2021 года в России действует новый подход к расчёту прожиточного минимума на душу населения. Раньше его вычисляли исходя из стоимости минимальной потребительской корзины, а сейчас он составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода двухлетней давности, об этом сообщает РБК. Согласно подсчётам, величина прожиточного минимума в 2023 году по сравнению с установленными 1 июня 13 919 рублями увеличится на 3,28%.