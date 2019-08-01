В Свердловской области с 1 сентября снизят плату за вывоз мусора

Свердловская область оказалась одним из 16 регионов России, где Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения при установлении тарифов на вывоз мусора, со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

В ФАС рассказали, что в регионах, где найдены нарушения, в состав тарифов включались необоснованные расходы региональных операторов.

После проверки ФАС «Спецавтобаза» — региональный оператор, отвечающий за вывоз коммунальных отходов в Екатеринбурге, — снизила тариф на 30,85%. Также на 16,8% снизился тариф компаний «Рифей» и «Экотехсервис», а с 1 сентября на 30,8% подешевеет вывоз мусора у компании «Экосервис», которая обслуживает 16 городских округов, в том числе Первоуральский, Ревду, Новоуральск, Верхний Тагил.