В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим

Губернатор Евгений Куйвашев на совещании при полпреде в Уральском федеральном округе сообщил, что жители Свердловской области с 1 мая будут обязаны носить медицинские маски в магазинах, общественном транспорте, а также в закрытых помещениях, пишет ТАСС.

«С 1 мая [вводится] обязательный масочный режим. В любом виде транспорта, в закрытых помещениях — только в маске. Это будет фиксироваться. В магазине, на транспорте люди без маски будут штрафоваться», — сказал он.

В Свердловской области на 26 апреля зарегистрировано 395 случаев заражения коронавирусом. Врачи оценивают состояние 17 пациентов как тяжёлое, 72 — средней тяжести, остальных — как удовлетворительное. Вылечились 88 человек, один умер.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6767 человек, умерли 747.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».