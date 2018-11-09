В Свердловской области резко выросли цены на бензин и дизтопливо

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области зарегистрировало рост цен на бензин, сообщается на сайте ведомства.

По данным мониторинга, за неделю цены на топливо на заправках поднялись на 1–2 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-92 (93) на 4 ноября составила в среднем 41 рубль 42 копейки — на 1 рубль 13 копеек больше, чем в конце октября (22–28 октября). Бензин марки АИ-95 стоил 44 рубля 20 копеек — на 1 рубль 10 копеек больше, чем неделей раньше. Сильнее всего — почти на 2 рубля — подорожало дизельное топливо, в среднем его литр стоил на свердловских заправках 45 рублей 87 копеек.

Напомним, 31 октября на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака правительство и представители нефтяных компаний согласовали заморозку цен на топливо, индивидуальное для каждого из субъектов РФ. Предполагалось, что цены на АЗС поднимутся только в январе вслед за ростом НДС и будут сдерживаться до 31 марта 2019 года. Таким образом, в январе компании хотели повысить цену бензина и дизтоплива для конечных потребителей не более чем на 1,7%, чтобы компенсировать рост НДС на 2%. Сообщалось, что далее рост стоимости топлива будет находиться в пределах средней по России инфляции.