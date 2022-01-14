В Свердловской области рецидивист-живодёр убил свою сожительницу

В Нижней Туре 6 января 40-летний местный житель убил свою сожительницу. По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей возлюбленной. Женщина обвиняла сожителя, что его не было дома несколько дней. Словесная перепалка переросла в поножовщину. Мужчина кухонным ножом нанёс удар погибшей в область шеи и выбросил его в форточку. Женщина скончалась на месте происшествия, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

После случившегося мужчина сам позвонил по телефону службы спасения и сообщил о том, что случилось.

«На месте происшествия, пока подозреваемый находился, что называется, под мухой, сыщикам уголовного розыска он утверждал, что не имеет отношения к “беспределу” с жестоким убийством женщины. Чуть позже, когда хмель прошёл, понял, что крыть козырные карты сыщиков ему нечем, и поведал, как всё было на самом деле», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, мужчина является криминальным персонажем, поэтому не приходится удивляться его поступку.

«За его плечами 11 судимостей, в том числе за кражи, убийство, посредничество во взяточничестве и даже за жестокое обращение с животными. Однажды он выбросил в окно кошку, за что получил 1 год реального лишения свободы. Последнюю ходку отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила, откуда освободился осенью 2021 года. Но вдоволь насладиться свободой так и не успел, совершив очередное преступление», — отметил полковник Горелых.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.