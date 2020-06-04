В Свердловской области рецидивист женился на пенсионерке, чтобы украсть у неё ордена её отца-фронтовика и ювелирные украшения

Полиция Верхней Пышмы задержала 44-летнего рецидивиста, который женился на 68-летней местной жительнице, чтобы ограбить её. Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, мужчина украл у супруги украшения и боевой орден Красной Звезды её отца-фронтовика. Позже он продал боевую награду за пятьсот рублей.

По словам руководителя пресс-службы ведомства Валерия Горелых, с будущей супругой задержанный по имени Олег познакомился в интернете, брак был заключён в 2019 году. Мужчина сразу переехал жить в квартиру супруги. Жена, рассказывая о себе и ближайших родственниках, неоднократно демонстрировала ему награды умершего отца-фронтовика, в том числе орден Красной Звезды, которым она особенно гордилась. Также спутник жизни знал, где хранились дорогостоящие ювелирные украшения.

«Однажды “глава семьи”, когда закончились деньги, решил похитить ценные вещи и быстро продать их. Золотой браслет с кольцом были тайно сданы в ломбард, а боевой орден он продал за 500 рублей ранее пять раз судимому коллекционеру старинных монет. Сейчас в отношении него органами полиции также ведётся расследование. Когда супруга узнала о “сюрпризах” мужа, она пришла в ярость, быстро расторгла брак и обратилась с официальным заявлением за помощью в МВД», — рассказал полковник Горелых.

Он добавил, что пенсионерка «так радовалась нагрянувшему счастью, что даже толком не успела спросить биографию своего избранника, а также где и кем он работает». Между тем задержанный был судим уже девять раз за различные преступления.

«В том числе за угрозу убийством, за кражи, за причинение тяжкого вреда здоровью, за мошенничество и другие грехи. Последний срок верхнепышминский донжуан отбывал в исправительной колонии № 51 Нижнего Тагила», — отметил Валерий Горелых.

В настоящее время в отношении рецидивиста возбуждены уголовные дела за кражу и приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград.