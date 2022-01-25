В Свердловской области рецидивист убил собутыльника смесителем из-за ревности

Прокуратура Берёзовского утвердила обвинение в убийстве 32-летнему неоднократно судимому жителю города Асбеста. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в сентябре 2021 года обвиняемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи. Мужчина решил обосноваться в городе Берёзовском, но своего жилья у него не было, поэтому приходилось ночевать у знакомых.

Тогда же обвиняемый познакомился с потерпевшим, который из жалости пустил мужчину пожить к себе.

В октябре 2021 года обвиняемый решил съездить в Челябинск. На Южном автовокзале мужчину не пустили в автобус из-за алкогольного опьянения, поэтому он вернулся обратно и продолжил распивать спиртное с потерпевшим.

Денег на приобретение спиртных напитков у мужчин не было. Они разобрали всю сантехнику, которая была в квартире, радиаторы и металлическую швабру. Часть сдали в пункт приёма металлолома, а на вырученные средства приобрели спиртное.

Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт на почве ревности к женщине, давно уехавшей в Краснодар. В ходе ссоры обвиняемый нанёс потерпевшему не менее 73 ударов руками, а также частями металлической швабры и смесителя от душа, которые остались не сданы. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в Берёзовский городской суд для рассмотрения по существу.