В Свердловской области ребёнок получил рваные раны ног после падения с качели

Инцидент произошёл в начале июля в Каменске-Уральском. 11-летняя Ульяна, гуляя на детской площадке возле дома по улице Суворова, упала с качели и распорола обе ноги. Врачам пришлось наложить девочке 11 швов.

Как пишет KU66.ru, школьница ходила в магазин за продуктами, а на обратном пути решила вместе с подругой немного погулять. Девочки забрались на качель, которая, как оказалось, была давно сломана. Когда Ульяна спрыгивала с качели, она порезала ноги об торчавшие штыри.

«Кожа разошлась в стороны, по ноге сильно сочилась кровь», — рассказала родственница девочки Юлия.

По словам Юлии, на следующий день семья обратилась с жалобой в управляющую компанию. Коммунальщики отказались разговаривать с дядей ребёнка, но опасную качель демонтировали в этот же день. После родственникам позвонила директор управляющей компании и сказала, что «срежет (качель) и скажет, что её не было». Также после инцидента пропали записи с камер видеонаблюдения местного провайдера — якобы из-за перегрева системы.

Сейчас дело под контроль взял Следственный комитет по Свердловской области. Они проведут проверку и вынесут процессуальное решение.