В Свердловской области разыграют 40 квартир в Екатеринбурге, 90 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал» в дни выборов президента РФ 

В Свердловской области пройдёт викторина «Опорный край», посвящённая 90-летию региона. Перечень призов обширен — от квартир в Екатеринбурге до мотоциклов «Урал» производства Ирбитского мотозавода и смартфонов. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель попечительского совета организатора викторины Свердловского областного благотворительного фонда Яков Силин. Выборы президента в стране пройдут с 15 по 17 марта, а викторина — с 15 по 18 марта.

«Все участники викторины получат в подарок памятную медаль, посвящённую 90-летию Свердловской области. Каждому из них будет присвоен уникальный номер — именно по нему будут определяться обладатели подарков: квартиры в Екатеринбурге, автомобиля, смартфона или легендарного мотоцикла ”Урал”. Всего в подарочном фонде викторины — 90 автомобилей, 1000 смартфонов, 40 квартир и 20 мотоциклов. Их обладателей выберут в прямом эфире 12 апреля, в День космонавтики», — рассказал Яков Силин.

Для проведения викторины организуют более 2 тысяч пунктов, где волонтёры будут выдавать участникам анкеты с вопросами об истории региона. Их подготовкой занимаются историки и этнографы.

Отметим, что в Свердловской области насчитывается 2,4 тысячи избирательных участков, но будут ли пункты викторины располагаться на участках, Силин не уточнил.

Условия проведения викторины и участия в ней будут опуб­ликованы после 1 февраля на сайте опорныйкрай.рф.