В Свердловской области разрешили ходить на кладбища

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что граждане в условиях действующих ограничений при соблюдении мер предосторожности могут посещать кладбища, пишет Znak.com.

«[Необходимо] соблюдение масочного режима, соблюдение дистанции в 1,5 метра. При соблюдении этого всего так же, как и в парках и скверах, — можно посещать и кладбища», — заявил Креков.

С 13 апреля по 1 июня постановлением главного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских посещение кладбищ и массовые религиозные обряды были запрещены, это было сделано накануне Пасхи и Радуницы, в которые православные граждане традиционно собираются в культовых местах. Требования выполнили не все — десятки людей пришли на литургии и кладбища, несмотря на угрозу административного штрафа.

На сегодня в Свердловской области официально подтверждено 6930 случаев коронавируса, 37 пациентов скончались. С начала пандемии из свердловских больниц по выздоровлению выписаны 2997 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».